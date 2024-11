Ex-Gladbacher Wendt beendet Karriere

Mit Oscar Wendt hängt ein weiterer langjähriger Leistungsträger von Borussia Mönchengladbach in diesem Kalenderjahr seine Fußballschuhe an den Nagel. Dessen Arbeitgeber IFK Göteborg vermeldet das Karriereende des mittlerweile 39-jährigen Linksverteidigers. Wendt hatte die Fohlen im Sommer 2021 verlassen und war zu seinem Jugendklub Göteborg zurückgekehrt, für die er in den vergangenen drei Jahren weitere 98 Pflichtspiele bestritt. Für Gladbach war der Schwede zwischen 2011 und 2021 insgesamt 305 Mal aufgelaufen.

Wendt sagt zu seinem Abschied: „Ich bin unglaublich glücklich und stolz, dass mir die Ehre zuteilwird, den IFK Göteborg zu repräsentieren. Einen Verein, der mir so viel bedeutet. Von ganzem Herzen möchte ich allen Blau-Weißen da draußen für die unschätzbare Unterstützung danken, die sie mir und meinen Teamkollegen auf dem Platz gegeben haben.“ Wendt ist nach Tony Jantschke (34) und Patrick Herrmann (33) die dritte Gladbach-Legende, die dieses Jahr ihren Fußballruhestand bekanntgibt.