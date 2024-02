Liverpool: Alexander-Arnold erneut verletzt

Der FC Liverpool bangt um Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold. „Er hat wieder Schmerzen an der gleichen Stelle, im linken Knie. Er ist im Rasen hängen geblieben. Wir müssen schauen und weitere Tests durchführen“, ließ Chefcoach Jürgen Klopp im Anschluss an den gestrigen 3:1-Erfolg gegen den FC Burnley durchblicken. In der Halbzeit musste der 25-Jährige ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp gehe von keiner „schlimmen Blessur“ aus, aber dennoch sei „Vorsicht geboten“. Bereits im Januar hatte sich Alexander-Arnold eine Verletzung an der neuralgischen Stelle zugezogen. Für die Reds ist der Engländer unverzichtbar: In der aktuellen Spielzeit kommt der 23-fache Nationalspieler auf wettbewerbsübergreifend 29 Einsätze (zwölf Torbeteiligungen).