Vertragslos: Der Favorit bei Zagadou

Welchem Verein schließt sich Dan-Axel Zagadou an? Diese Frage kursiert nun schon monatelang. Noch immer ist der ehemalige Innenverteidiger von Borussia Dortmund vertragslos auf dem Markt.

Nachdem sich ein Engagement in der Serie A – bei Inter Mailand oder der AS Rom – zerschlagen hat, führt die aktuell heißeste Spur laut ‚RMC‘ nun nach England. West Ham United führt demzufolge das Rennen um den 23-Jährigen an.

Doch auch Olympique Lyon ist noch im Rennen. Faustpfand für die Franzosen: Mit Peter Bosz ist dort ein Trainer im Amt, der schon zu seiner Zeit beim BVB mit Zagadou zusammenarbeitete.