Bericht: BVB sperrt sich gegen Haaland-Reise

Gegen den FC Augsburg muss Borussia Dortmund wohl erneut auf Top-Torjäger Erling Haaland verzichten. Ein hartnäckiger Bluterguss im rechten Oberschenkel zwingt den Norweger weiterhin zur Pause.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Umkehrschluss bedeutet dies laut einem Bericht der ‚Bild‘, dass Haaland auch nicht mit der Nationalmannschaft auf Länderspielreise gehen wird. Die Behandlung des 21-Jährigen soll in jedem Fall in Dortmund weitergeführt werden, so das Boulevardblatt.

Haaland hatte sich die Verletzung beim Abschlusstraining vor der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) zugezogen, auch am Dienstag gegen Sporting Lissabon (1:0) musste er aussetzen. In beiden Begegnungen fehlte der Borussia ein Stück Durchschlagskraft. Kein Wunder also, dass der BVB das Risiko minimieren möchte. Sollte Haaland aus medizinischer Sicht fit sein, besteht allerdings Abstellungspflicht.