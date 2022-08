Fürth: Kommt Verstärkung aus der Ekstraklasa?

Die SpVgg Greuther Fürth blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung offenbar nach Polen. Nach Informationen der ‚Meczyki‘ bekundet der Zweitligist Interesse an Damian Michalski (24) von Wisla Płock. Für den 1,91 Meter großen Rechtsfuß würde eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich fällig. In der Ekstraklasa stand Michalski bisher in allen sechs Saisonspielen in der Startelf und steuerte eine Vorlage bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Kleeblätter besteht nach den Ausfällen von Sebastian Griesbeck (31) und Gideon Jung (27) Handlungsbedarf in der Abwehrzentrale. Zehn Gegentore nach fünf Ligaspielen sprechen eine deutliche Sprache. Michalski könnte der wackeligen Defensive unter Umständen die benötigte Stabilität verleihen. Ein weiterer Kandidat für die Innenverteidigung war zuletzt Jean-Claude Billong (28) vom französischen Erstligisten Clermont Foot.