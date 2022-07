Kahn äußert sich zur Mittelstürmer-Frage

Nach der Partie gegen RB Leipzig (5:3) im Supercup äußerte sich Oliver Kahn zur Debatte um einen neuen Mittelstürmer für den FC Bayern. Gegenüber dem ‚kicker‘ ließ der Vorstandschef keine Zweifel daran aufkommen, dass man nicht mehr über die Verpflichtung eines Nachfolgers von Robert Lewandowski nachdenkt: „Es gibt da keine Diskussion.“

Der Kader des Rekordmeisters sei in der Offensive ausreichend stark besetzt: „Und es ist nicht so, dass wir da nicht auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben. Joshua Zirkzee ist noch da, Eric Maxim Choupo-Moting, dann der junge Mathys Tel, der unglaublich gut trainiert. Wir hätten da Möglichkeiten.“