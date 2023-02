Leeds zieht Ayling-Option

Luke Ayling (31) bleibt bei Leeds United an Bord. Wie der Premier League-Klub mitteilt, hat man die Option zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags aktiviert. Das neue Arbeitspapier des Rechtsverteidigers läuft bis zum Ende der Saison 2023/24. In den vergangenen Wochen stand Aylin beim Premier League-17. stets in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Victor Orta sagt über den Engländer, der bereits seit Sommer 2016 für Leeds aufläuft: „Luke hat sich seine Vertragsverlängerung redlich verdient, er bleibt ein wichtiges Mitglied der Mannschaft und sein Einfluss abseits des Platzes ist unermesslich. Luke ist nicht nur ein Spitzenfußballer der Premier League, sondern auch eine Führungspersönlichkeit.“

Lese-Tipp

Gündogan: Spur zu Barça immer heißer