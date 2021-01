Younes stellt Eintracht-Verbleib in Aussicht

Amin Younes kann sich sehr gut vorstellen, auch nach Beendigung seiner Leihe im Jahr 2022 bei Eintracht Frankfurt zu bleiben. „Ich fühle mich hier unglaublich wohl, bin glücklich, alles ist toll. Ich kann mir vorstellen, länger zu bleiben“, erklärt der 27-jährige Offensivmann im Interview mit der ‚Frankfurter Rundschau‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar sei allerdings, dass die Entscheidung darüber nicht alleine bei ihm liegt: „Das entscheidet der Verein. Ihr wisst wie es im Fußball läuft. Prognosen kann man da nur schwer abgeben.“ In den Gesprächen mit der SSC Neapel sicherte sich die Eintracht eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Fast alles hängt folglich von Younes’ Leistungen in den kommenden eineinhalb Jahren ab.