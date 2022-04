RB Leipzig - Union Berlin: So könnt ihr das DFB-Pokalspiel live sehen

Im Duell der Bundesligisten trifft RB Leipzig auf Union Berlin. Für die Teams ist es das zweite Duell in der laufenden Saison. In der Hinrunde entschieden die Köpernicker ihr Heimspiel mit 2:1 für sich. Das Rückspiel in Leipzig findet bereits am Samstag (15:30 Uhr) statt. Die Halbfinalpartie wird die erste Begegnung der Klubs auf Pokalebene sein. Beide standen in ihrer Historie schon im Finale – beide konnten den Pokal noch nicht gewinnen.

RB Leipzig gegen Union Berlin im Free-TV

Das Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin findet am heutigen Mittwoch, den 20. April statt. Der Anstoß in der Red Bull Arena erfolgt planmäßig um 20:45 Uhr. Das Spiel überträgt die ARD sowie der Pay-TV Anbieter Sky. In der ARD kommentiert Eik Galley, bei Sky übernimmt Wolff Fuss. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

