Vier Namen fallen: Bierhoff beschäftigt sich mit Löw-Alternativen

Oliver Bierhoff beschäftigt sich, laut eigener Aussage unabhängig vom 0:6 gegen Spanien, mit Szenarien für die mögliche Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Bei ‚Sky‘ verriet der Manager der Nationalmannschaft am Sonntagmittag: „Es ist ein laufender Prozess. Man hört sich um, damit man nicht erst im Moment der Krise sagt: ‚Jetzt muss ich mich damit beschäftigen.‘ Natürlich habe ich immer was im Kopf. Mein Kopf arbeitet immer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber habe er auch Löw bereits in Kenntnis gesetzt, schließlich müsse Bierhoff im Falle einer enttäuschenden EM „dem Entscheidungsgremium Alternativen vorlegen“ können. Zu diesem Zweck habe er unter anderem „auch mit Ralf Rangnick gesprochen“, der zuletzt bereits als Löw-Nachfolger gehandelt wurde. Jedoch stellte Bierhoff klar: „Ich habe aber mit keinem konkret darüber gesprochen, was passieren würde, wenn Jogi mal nicht mehr Bundestrainer ist.“

Klopp, Flick und Kuntz gehandelt

Als Wunschlösung des DFB für die Heim-EM 2024 gilt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, dessen „Qualität außer Frage“ stehe. Jedoch gelte: „So einen Plan kann es nicht geben, weil er bis 2024 Vertrag hat.“ Auch Hansi Flick ist fest gebunden. Mit dem Coach des FC Bayern hatte man „eine wunderbare Zeit, ich habe ihn zum DFB geholt“, so Bierhoff. Jedoch stelle sich die Frage nach Löws ehemaligem Assistenten „konkret nicht“.

Generell will Bierhoff „kreuz- und querdenken“, was die Zukunft der Nationalmannschaft betrifft. So mache „auch Stefan Kuntz tolle Arbeit mit unserer U21“. Ungewohnt offene Worte über die Nachfolge eines Bundestrainers, der nach der Spanien-Blamage angeschlagener denn je ist. Unterdessen kündigte Bierhoff an, dass sich Löw in der kommenden Woche zur Zukunft des DFB-Teams äußern werde.