Fulham vor Jiménez-Transfer

Raúl Jiménez wird offenbar innerhalb der Premier League wechseln. Laut Fabrizio Romano schließt sich der 32-jährige Stürmer dem FC Fulham an. Die Cottagers und die Wolverhampton Wanderers, bei denen der Mexikaner noch bis 2024 unter Vertrag steht, seien sich bereits über die Ablösemodalitäten einig.

Als Ablöse fließen dem Brancheninsider zufolge umgerechnet etwas über sechs Millionen Euro. Jiménez wird die Wolves also voraussichtlich nach vier Jahren verlassen. In 166 Einsätzen war der Rechtsfuß an 81 Treffern direkt beteiligt (57 Tore, 24 Vorlagen).

