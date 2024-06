Wieder vom BVB: Fohlen schnappen sich U17-Weltmeister Herrmann

Der Nächste bitte: Charles Herrmann wird das dritte Talent, das in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Wie die Fohlen vermelden, läuft der U17-Weltmeister ab kommender Saison für den Klub vom Niederrhein auf. Der Vertrag des 18-Jährigen lief beim BVB aus, dementsprechend kann der Youngster ablösefrei wechseln. Herrmann folgt damit seinen Dortmunder U17-Teamkollegen Len Wörsdörfer (17) und Fritz Fleck (17).

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns, dass sich Charles Herrmann für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Er ist ein junger, talentierter Spieler, der das Potenzial für höhere Aufgaben hat. Zunächst muss er aber erst einmal hier ankommen. Wir werden ihm hierzu die Chancen und die Zeit geben, sich zu entwickeln“, sagt Borussias Sportchef Roland Virkus. Für Gladbach schließt sich mit der Verpflichtung des auf beiden offensiven Flügeln beheimateten Hermann ein Kreis.

Lese-Tipp

Erstes Angebot: BVB macht Ernst bei Guirassy

Gladbachs langer Atem

„Wir wollten Charles bereits vor vier Jahren von einem Wechsel zu uns überzeugen“, sagt Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller, „dass er sich nun ein paar Jahre später für Borussia Mönchengladbach entschieden hat – wenngleich es einige nationale wie internationale Interessenten für ihn gab – freut uns sehr.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem lagen Herrmann auch Anfragen aus England, Spanien und der Bundesliga vor. Künftig dribbelt der Rechtsfuß jedoch am Niederrhein. In der abgelaufenen Saison stehen für Herrmann fünf Treffer und zwei Vorlagen in 25 Einsätzen zu Buche.