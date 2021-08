Bericht: Merkel findet neuen Klub

Für Wandervogel Alexander Merkel geht es offenbar zeitnah in der Türkei weiter. Wie die türkische Ausgabe von ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, steht der 29-jährige Mittelfeldspieler unmittelbar vor dem Wechsel zu Gaziantep FK. Zuletzt spielte der ehemalige Profi des VfL Bochum (2016 bis 2018) in Saudi-Arabien für Al-Faisaly Harmah.

Dort musste Merkel aufgrund der begrenzten Kaderplätze für ausländische Spieler den getätigten Neuverpflichtungen weichen. Für den dreifachen kasachischen Nationalspieler wäre der Wechsel in die Süper Lig bereits die elfte Station in seiner Karriere. Zuvor war der frühere deutsche U-Nationalspieler unter anderem für den AC Mailand, den FC Genua, Udinese Calcio, den FC Watford und Grasshoppers Club Zürich am Ball.