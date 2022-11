Bayern-Talent Aydin über seinen Vertrag & möglichen Wechsel

Eyüp Aydin aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern will mit einer Entscheidung über seinen Vertrag noch warten. Auf seinen im Sommer 2023 auslaufenden Kontrakt wurde der 18-Jährige im Interview mit ‚Sport1‘ angesprochen: „Darüber mache ich mir frühestens im Winter mal konkrete Gedanken.“ Nach zwei kompletten Saisons in der Regionalliga will er nun „den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen“.

Im vergangenen Sommer gab es Interesse von Besiktas Istanbul – für Aydin ist das wohl kein Thema: „Aktuell arbeite ich ganz darauf hin, den Durchbruch bei Bayern zu schaffen. Ich möchte meine Chancen hier nutzen.“ Der Mittelfeldspieler kann in 17 Ligapartien zwei Treffer und drei Assists verzeichnen.