Becker über Bundesliga-Wechsel: „Wäre wunderbar“

Sheraldo Becker kann sich einen Abschied von Union Berlin zumindest vorstellen. „Ein nächster Schritt in die Bundesliga oder zu einem anderen großen Wettbewerb wäre wunderbar“, lässt der pfeilschnelle Offensivmann auf Nachfrage der niederländischen Zeitung ‚De Telegraaf‘ verlauten.

Bevorzugen würde Becker nach eigenen Angaben aber einen Wechsel zu Jugendklub Ajax Amsterdam: „Wenn Ajax mich anruft, ist das eine andere Geschichte. Ich bin dort aufgewachsen. Wofür Ajax steht und was der Klub für mich bedeutet, das wird sich nie ändern.“

Ausstiegsklausel vorhanden

Beckers Vertrag an der Alten Försterei ist noch bis 2025 datiert und enthält dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel. In der laufenden Bundesliga-Saison war der Rechtsfuß an elf Union-Treffern direkt beteiligt.

Schon kurz vor Ende des Wintertransfermarkts kursierten Gerüchte um einen Abschied. Damals hatte der FC Everton vorgefühlt. Ein Wechsel kam nicht zustande, dabei besteht beim Rechtsfuß ganz offensichtlich prinzipielle Bereitschaft.