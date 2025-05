Benhattab im Visier der Bundesliga

Offensivmann Yassine Benhattab hat eine starke Saison hinter sich und steht daher bei größeren Vereinen auf dem Zettel. Nach FT-Informationen hat neben dem RC Lens und Vereinen aus Portugal, Belgien und den Niederlanden auch die TSG Hoffenheim ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen und bereits angefragt. Der Franzose spielt in dieser Saison auf Leihbasis in der dritten französischen Liga für den Aubagne FC und gehört dem FC Nantes.

Dieser hatte ihn im vergangenen Sommer von Aubagne verpflichtet und anschließend für eine Saison beim Drittligisten geparkt. Dort trumpft der Offensivspieler groß auf und kommt auf sieben Tore und zehn Assists in 29 Partien. Meist kommt Benhattab auf dem rechten Flügel zum Einsatz, kann aber auch als Zehner oder in der Sturmmitte agieren. In der vergangenen Woche wurde er zum besten Spieler der Championnat National gewählt.