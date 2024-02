Stuttgart: Sturmtalent vor dem Abflug

Jovan Milosevic wird bis zum Ende der Saison bei einem anderen Verein untergebracht. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der 18-jährige Mittelstürmer unmittelbar vor einer Leihe zum FC St. Gallen. Mit dem Schweizer Erstligisten sei sich der 1,92 Meter große Rechtsfuß bereits einig.

Auch zwischen den Klubs ist eine Übereinkunft in greifbarerer Nähe, ‚Sky‘ zufolge sind nur noch Details zu klären. In St. Gallen soll sich Milosevic weiterentwickeln und regelmäßig zum Einsatz kommen. Bis zum 15. Februar bleibt den Parteien noch Zeit, den Deal abzuwickeln. Dann schließt das Wechselfenster in der Schweiz.

Vor einem halben Jahr hatten die Schwaben den Youngster für knapp eine Million Euro aus seiner serbischen Heimat losgeeist. Für den Bundesligisten kommt der U-Nationalspieler bislang nur selten zum Einsatz, in der Bundesliga stehen kumuliert 37 Spielminuten verteilt auf fünf Partien zu Buche. Vertraglich ist Milosevic noch bis 2027 an den VfB gebunden.