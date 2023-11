Ex-Bundesliga-Profi Mehmedi wird Sportchef

Admir Mehmedi steht vor seiner ersten Aufgabe nach der aktiven Karriere. Einem Bericht des ‚Blick‘ zufolge steigt der ehemalige Bundesliga-Angreifer beim schweizerischen Zweitligisten FC Schaffhausen als Sportchef ein. Der kriselnde Traditionsklub belegt aktuell den letzten Platz in der Challenge League.

Im Zuge der Krise kommt es in Schaffhausen derzeit zu großen Umwälzungen. Unterstützung erhalten soll Mehmedi von Kubilay Türkyilmaz, ein anderer ehemalige Nationalspieler der Schweiz, der als Scout einsteigt. In der Bundesliga war Mehmedi für Bayer Leverkusen, den SC Freiburg und den VfL Wolfsburg am Ball.