Weiser-Verbleib „liegt an Werder & Mitch“

Bayer Leverkusen ist bereit, dem SV Werder Bremen bei einer möglichen Festverpflichtung von Mitchell Weiser entgegenzukommen. „Es liegt an Werder und an Mitch, eine Lösung zu finden“, so Werkself-Sportdirektor Simon Rolfes im ‚kicker‘. Das Fachmagazin ordnet ein: Bayer werde keine Ablöse für den 28-Jährigen verlangen, wolle sich aber nicht an dessen Gehalt beteiligen.

Anfang Juni hatte die Gegenseite aus Bremen in Person von Sportchef Frank Baumann noch gesagt: „Wir haben unser Interesse bei Mitchell und bei Leverkusen hinterlegt. Es liegt derzeit nicht in unserer Hand.“ Weiser war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Leverkusen zu Werder gewechselt. Die Hanseaten würden den Rechtsverteidiger gern behalten.