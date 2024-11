FCA: Kabadayi träumt von Bayern-Rückkehr

Yusuf Kabadayi ist erst vor wenigen Monaten aus der Zweitvertretung des FC Bayern zum FC Augsburg gewechselt, liebäugelt aber schon jetzt mit einer Rückkehr an die Säbener Straße. „Wenn man die Chance hat, zum FC Bayern zu wechseln, würde wohl keiner nein sagen. Das gilt auch für mich. Natürlich wäre es ein Traum beim FC Bayern zu spielen“, lässt der 20-jährige Offensivakteur gegenüber der ‚Abendzeitung‘ durchblicken.

Knapp eine Million Euro bezahlte Augsburg an den FCB, um sich die Dienste des deutschen U20-Nationalspielers zu sichern. Kabadayi kam in der Fuggerstadt bislang zwar nur sporadisch zum Einsatz, markiert in sechs Pflichtspielen aber schon zwei Torbeteiligungen. An den FCA ist der gebürtige Münchner noch bis 2028 vertraglich gebunden.