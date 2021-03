Gladbach: Zweifel bei Lazaro

Bei Borussia Mönchengladbach ist man wohl weiterhin unsicher, wie es mit Valentino Lazaro weitergehen soll. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Österreicher im Sommer wieder bei Inter Mailand auf der Matte steht. Denn die Borussia soll große Zweifel haben, ob eine Verpflichtung sinnvoll wäre.

Lazaro wurde in Gladbach zweimal von Verletzungen zurückgeworfen und kommt darum bislang nur auf 14 Einsätze in der Liga. Eine Kaufoption existiert nicht. Manager Max Eberl sagte vor rund einem Monat: „Bei ihm schauen wir bei der Kaderplanung für die kommende Saison, was möglich ist.“ Zielführende neue Erkenntnisse konnten die Verantwortlichen seitdem nicht sammeln. Zudem ist noch ungewiss, wer am Niederrhein in der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird.