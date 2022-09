Marcelo findet neuen Klub

Linksverteidiger-Legende Marcelo heuert in Griechenland an. Der 34-Jährige bindet sich für ein Jahr an Olympiakos Piräus. Mit dem griechischen Serienmeister wird der Brasilianer in dieser Spielzeit in der Europa League antreten.

Zuvor schnürte Marcelo 15 Jahre lang seine Schuhe für die Königlichen. Sein Ende Juni auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, nachdem der elegante Linksfuß seinen Stammplatz schon vor einiger Zeit eingebüßt hatte.

In seinen Jahren bei Real sammelte Marcelo fünf Champions League- und sechs spanische Meistertitel. 25 Trophäen stemmte er insgesamt in die Höhe – Vereinsrekord.