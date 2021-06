Gosens brilliert bei Deutschland-Sieg | Die Noten für das DFB-Team

39' (ET.)

Trotz erheblicher Kritik aus den Medien und den Fanlagern der deutschen Nationalmannschaft entschied sich Joachim Löw für die selbe Aufstellung, die er auch im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich (0:1) wählte. Die Deutschen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und zeigten sich giftig in den Zweikämpfen.

Das frühe 1:0 durch Robin Gosens (5.) wurde aufgrund einer Abseitsposition von Serge Gnabry durch Schiedsrichter Anthony Taylor zurückgenommen. Auch in den folgenden Aktionen bewies die DFB-Elf Durchschlagskraft und kam immer wieder zu guten Aktionen vor dem Tor der Portugiesen.

Portugal führt, Deutschland schlägt zurück

In Führung ging dann aber das Team von Fernando Santos. Nach einem Konter erzielte Cristiano Ronaldo (15.) das überraschende 1:0. In der Folge blieb Deutschland dominanter, es kamen jedoch beide Teams zu Torchancen. Durchaus verdient drehte das DFB-Team die Partie durch Eigentore von Ruben Días (35.) und Raphael Guerreiro (39.).

Die zweite Hälfte begann mit dem ersten regulären Tor eines deutschen Spielers. Kai Havertz (51.) erzielte kurz nach Wiederanpfiff das 3:1 nach Vorarbeit von Gosens. Der Vorlagengeber wurde unmittelbar danach auch selber per Kopf zum 4:1-Torschützen (60.), bevor er unter stehendem Applause ausgewechselt wurde.

Diogo Jotas Anschlusstreffer zum 2:4 (67.) blieb für die Portugiesen lediglich Ergebniskosmetik. Am Ende gewann Deutschland verdient und sicherte sich drei wichtige Punkte. Ein Teil des Erfolgs gehört auch dem Konto von Joachim Löw gutgeschrieben, der trotz großer Kritik an seiner Spielidee festhielt und die Nationalmannschaft am heutigen Tag nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball spielen ließ.

Torfolge

1:0 Ronaldo (14.): Nach einer Ecke für Deutschland fehlt in der Defensive die Absicherung. Das nutzen die schnellen Offensivkräfte der Portugiesen für einen mustergültigen Konter über Silva, der einen Flugball auf Diego Jota spielte. Jota taucht frei vor Neuer auf und legt quer auf Ronaldo, der ins leere Tor einschiebt.

1:1 Días (Eigentor, 35.): Kimmich schlägt den Ball auf Gosens, der die Kugel volley in den Strafraum flankt. Dort lenkt Días den Ball hinter die Torlinie.

1:2 Guerreiro (Eigentor, 39.): Erneut ist es ein Portugiese, der den Ball hinter Patricio bringt. Nach Kimmichs fester Hereingabe von der Grundlinie bekommt Guerreiro den Ball an sein Bein und befördert ihn ins eigene Tor.

1:3 Havertz (51.): Müller spielt Gosens auf der linken Seite frei. Der linke Außenspieler flankt flach in die Mitte und Havertz erhöht ohne Probleme aus kurzer Distanz.

1:4 Gosens (60.): Kimmich mit einer präzisen Flanke von rechts auf Gosens, der sich in die Mitte gestohlen hat. Der geht hoch und köpft den Ball ins gegnerische Netz.

2:4 Jota (67.): Mit einem Freistoß aus dem Halbfeld hebelt Portugal die deutsche Hintermannschaft aus und Ronaldo legt auf Jota quer. Der Liverpool-Spieler drückt die Kugel über die Linie und verhilft den Portugiesen zum Anschlusstreffer.

Eingewechselt:

62‘ Halstenberg für Gosens

62‘ Can für Hummels

73‘ Goretzka für Havertz

73‘ Süle für Gündogan

87‘ Sané für Gnabry