Watford: Edwards soll auf Hodgson folgen

Der FC Watford hat offenbar auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer den Kandidatenkreis weiter eingeschränkt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die Hornets mit Rob Edwards in „fortgeschrittenen Gesprächen“. Der 39-jährige Waliser stand seit rund einem Jahr beim Viertligisten Forest Green Rovers an der Seitenlinie. Der Klub aus dem Westen Englands verkündete heute bereits die Trennung vom Aufstiegscoach.

Mit den Rovers konnte der frühere Trainer der englischen U16-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der League Two einfahren. In Watford wird Roy Hodgson nach der Saison sein Traineramt niederlegen. Als weiterer Kandidat auf den frei werdenden Trainerposten beim Premier League-Absteiger galt bis zuletzt John Eustace, der aktuelle Co-Trainer der irischen Nationalmannschaft sowie des Zweitligisten Queens Park Rangers.