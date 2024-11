„Konkrete Gespräche“: Hecking ist Top-Kandidat in Bochum

Der VfL Bochum befindet sich auf einer beispiellosen Talfahrt. Nachdem Peter Zeidler als Trainer entlassen wurde, übernahm Markus Feldhoff interimsweise. Der Übergangscoach fing sich mit seiner Mannschaft eine 0:5-Heimniederlage gegen den FC Bayern ein und geriet am gestrigen Samstag gegen Eintracht Frankfurt mit 2:7 unter die Räder.

Nun soll laut ‚Tief im Westen - das VfL-Magazin‘ Dieter Hecking den Karren aus dem Dreck ziehen. Dem Bericht des Magazins zufolge finden derzeit konkrete Gespräche zwischen dem erfahrenen Übungsleiter und dem Tabellenschlusslicht der Bundesliga statt. Bis Mai dieses Jahres war Hecking als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg tätig. Jetzt steht seine Rückkehr auf die Trainerbank bevor.

Auf einen neuen Sportdirektor will man in Bochum nicht warten. Marc Lettau musste auch seinen Hut nehmen, seine Stelle wurde noch nicht nachbesetzt. Interimstrainer Feldhoff soll dem Bericht zufolge als Co-Trainer weiter beim Klub bleiben. Am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) könnte Hecking womöglich schon sein Debüt feiern.