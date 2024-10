Gespräche laufen: Juve plant Vlahovic-Verlängerung

Juventus Turin will den Vertrag mit Dusan Vlahovic langfristig verlängern. Gegenüber ‚DAZN‘ verriet Cristiano Giuntoli: „Wir sind sehr zufrieden mit Dusan Vlahovic und sprechen mit seinen Agenten über einen neuen Vertrag." Weiter führt Juves Technischer Direktor aus: „Wir sind wirklich optimistisch, auch was seine Zukunft angeht.“ Vlahovic steht noch bis 2026 bei der Alten Dame unter Vertrag.

2022 war der Mittelstürmer für 83,5 Millionen Euro von der AC Florenz zum Champions League-Teilnehmer gewechselt. In der aktuellen Spielzeit gelangen dem Serben in acht Spielen sechs Tore und eine Vorlage, zudem war er mit zwei Toren beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig unter der Woche maßgeblich am Erfolg der Bianconeri beteiligt.