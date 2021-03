Wehklagen auf Spanisch | Juves Stürmerkarussell

„Enttäuschung in Granada“

So schnell kann die Stimmung kippen. Hatte sich Spanien noch mit einem denkwürdigen 6:0 gegen Deutschland aus dem Länderspieljahr 2020 verabschiedet, leistete sich die Selección nun gegen Griechenland einen missglückten Auftakt in die WM-Qualifikation. „Enttäuschung in Granada“, fasst die ‚as‘ die Gemütslage nach dem 1:1 gegen Hellas zusammen. Knapp und treffend die Schlagzeile der ‚Marca‘: „Fehlstart“.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Brüder Italiens“

Deutlich besser heute die Stimmung auf dem Stiefel: Italien gab sich beim 2:0 gegen Nordirland keine Blöße und überzeugte die heimische Presse. Pathetisch feiert die ‚Tuttosport‘ die „Brüder Italiens“, die gegen die Briten ansehnlichen Fußball boten und sich mit Toren von Domenico Berardi und Ciro Immobile belohnten. „Italien, so geht’s“, befindet die ‚Gazzetta dello Sport‘ und sah einen „guten Auftakt“.

„Kean oder Agüero“

Wir blättern weiter in der ‚Gazzetto dello Sport‘: Italiens größte Sportzeitung widmet sich heute der Offensive von Juventus Turin, die sich im Sommer verändern dürfte. Die Quote von Leihstürmer Álvaro Morata ist mit 16 Saisontoren und elf Vorlagen zwar richtig gut, trotzdem erscheint die 45-Millionen-Kaufoption, die Juve mit Atlético Madrid vereinbarte, in diesen Zeiten etwas happig. Zwei prominente Alternativen bringt das Fachblatt ins Spiel: „Kean oder Agüero“. Erstgenannter Moise Keane (21) könnte demnach vom FC Everton an alte Wirkungsstätte zurückkehren, Sergio Agüero (32) wiederum wird Manchester City Stand jetzt im Sommer ablösefrei verlassen.