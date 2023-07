Hertha: Neuer Bewerber im Piatek-Poker

Krzysztof Piatek darf sich über Avancen aus Saudi-Arabien freuen. Al Khaleej ist einem Bericht des polnischen Portals ‚Meczyki.pl‘ zufolge an den Diensten des Stürmers interessiert. Ob das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht, geht aus dem Artikel nicht hervor. Schon länger ist bekannt, dass der 28-Jährige seine Karriere gerne in der Serie A fortsetzten würde.

Dort verbrachte Piatek die vergangenen Saison bei Leihklub US Salernitana, für den er in 33 Einsätzen immerhin an neun Treffern direkt beteiligt war (vier Tore, fünf Vorlagen). Der Wüstenklub muss also noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Bei Hertha BSC, wo der Pole noch bis 2025 unter Vertrag steht, hat er keine Zukunft.

