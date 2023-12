Chiellini macht Schluss

Giorgio Chiellini hängt die Schuhe an den Nagel. In den sozialen Medien hat der 39-Jährige ein Video geteilt, das seine Karriere zusammenfasst. Seinen Abschied von der Profibühne kommentiert der Italiener: „Du warst die schönste und intensivste Reise in meinem Leben. Du warst mein Ein und Alles. Mit Dir habe ich einen einzigartigen und unvergesslichen Weg zurückgelegt. Doch nun ist es an der Zeit, neue Kapitel zu beginnen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und weitere wichtige und spannende Seiten des Lebens zu schreiben.“

Chiellini blickt auf eine überaus erfolgreiche Karriere zurück. Der Routinier gewann mit Italien 2021 die Europameisterschaft. Gemeinsam mit Juventus Turin, für das der Linksfuß 561 Mal auflief, feierte er darüber hinaus neun Meisterschaften. Bis zuletzt war Chiellini für den MLS-Klub Los Angeles FC aktiv, mit dem er unter anderem einmal den MLS Cup gewann.