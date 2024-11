Finanzchef erklärt Frankfurts Transferstrategie

Der sportliche Erfolg von Eintracht Frankfurt hängt eng mit einer sehr guten Strategie auf dem Transfermarkt zusammen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt Finanzchef Oliver Frankenbach die Erfolgsformel der SGE: „Wir haben die Erlöse immer wieder genutzt, um große Teile davon direkt in Ablösesummen für den Spielerkader zu investieren. Dazu aber auch in Personalkosten und in andere Bereiche.“

Ziel dabei sei es, möglichst das Vierfache des Einkaufswertes eines Neuzugangs zu erwirtschaften. Das geht nur mit positiver Entwicklung auf dem Rasen, bei jedem Spieler individuell aber auch durch starke Mannschaftsleistungen. Daher wird unter Sportvorstand Markus Krösche überwiegend in junge und entwicklungsfähige Profis investiert.