Berisha geht zu Fenerbahce

Mergim Berisha wird zukünftig für Fenerbahce stürmen. Die Istanbuler verkünden die Verpflichtung des 23-Jährigen von RB Salzburg. Beim Süper Lig-Klub unterschreibt Berisha einen Vierjahresvertrag bis 2025. Zu den Ablösemodalitäten machen die beteiligten Klubs keine Angaben.

An die Salzburger wäre der 23-Jährige noch bis 2022 gebunden gewesen. Bei den Österreichern durchlief Berisha die Jugendabteilung und schaffte den Durchbruch bei den Profis. Insgesamt stand er in 58 Pflichtspielen für RB auf dem Platz, in denen er 24 Mal traf und 15 Tore auflegte.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft lief er 13 Mal auf und zählte zuletzt zur festen größte im Team von Stefan Kuntz. Im Sommer wurde Berisha mit der deutschen Nachwuchsauswahl U21-Europameister.