Roma vor 15-Millionen-Transfer

Die AS Rom schlägt noch einmal auf dem Wintertransfermarkt zu. Wie Fabrizio Romano berichtet, stehen die Giallorossi vor der Verpflichtung von Tommaso Baldanzi vom FC Empoli. Dem Transfer-Insider zufolge wird eine Ablöse von 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen fällig.

Der 20-jährige Offensivspieler steht aktuell noch bis 2027 in Empoli unter Vertrag und wird bei der Roma ein Arbeitspapier über fünf Jahre unterschreiben. Baldanzi ist italienischer U21-Nationalspieler und stand in dieser Saison bereits in 14 Serie A-Spielen auf dem Platz.