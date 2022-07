Hertha: Ajorque in der Warteschleife | Trio vor Abschied

In fast allen Mannschaftsteilen konnte Hertha BSC einen Neuzugang an Bord holen, auf einer der wichtigsten Positionen stockt dagegen noch der fleißige Umbau des Relegationsteilnehmers. Ein neuer Mittelstürmer soll die Berliner vor einer weiteren Saison im Abstiegskampf bewahren.

Stevan Jovetic war mit sechs Treffern bester Torschütze in der vergangenen Saison, dabei war der 32-Jährige oft verletzt und daher nur Teilzeitkraft. Ludovic Ajorque von Racing Straßburg soll der künftige Fixpunkt im Angriff der Berliner werden. Mit dem 28-Jährigen ist sich Hertha bereits einig – doch bis der Bundesligist Vollzug melden kann, könnte es dem ‚kicker‘ zufolge noch etwas dauern.

Arjoque weilte dem Fachmagazin zufolge bereits in Berlin, allerdings kann Hertha den Transfer in der aktuellen Konstellation nicht abschließen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt Ajorque nur, wenn sich ein Abnehmer für Großverdiener Krzysztof Piatek (27) findet. Der Pole blockiert sowohl die nötigen Geldmittel als auch den erforderlichen Kaderplatz. Ein schneller Verkauf ist jedoch nicht in Sicht.

Trio vor dem Abflug

Immerhin kann die Alte Dame zeitnah mehrere Profis von der Gehaltsliste streichen. Omar Aldere (25) steht vor dem Wechsel zum FC Getafe und auch bei Jordan Torunarigha (24) steht ein Transfer zum KAA Gent unmittelbar bevor.

Laut ‚kicker‘ wird sich Maximilian Mittelstädt (25) ebenfalls in die Liste einreihen. Der Linksverteidiger, der sich in seinem letzten Vertragsjahr befindet, befasst sich derzeit „sehr konkret“ mit Anfragen anderer Klubs. Dessen Konkurrent Marvin Plattenhardt (30) soll dem Bericht zufolge hingegen sein auslaufendes Arbeitspapier verlängern.