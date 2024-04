Spanien-Wechsel? Rolfes reagiert auf Grimaldo-Aussagen

Simon Rolfes lockt der Wusch von Alejandro Grimaldo (28), zukünftig in La Liga zu spielen, nicht aus der Reserve. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen: „In der Zukunft ist ja ein weit gefasster Begriff. Dass er grundsätzlich in seiner Karriere nochmal in seiner Heimat spielen möchte, ist ja nicht dramatisch. Diesen Wunsch haben ja viele Spieler, die gerade im Ausland spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Grimaldo hatte in einem Interview mit ‚Radio Marca‘ erwähnt, dass er seine langfristige Zukunft in der spanischen Liga sieht und es sein Ziel ist, dort zu spielen. Der Spanier hat seine komplette bisherige Profikarriere im Ausland verbracht. Er wechselte 2016 vom B-Team des FC Barcelona zu Benfica Lissabon. Im vergangenen Sommer schloss er sich Leverkusen an und hat als Stammspieler maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft. Einen Verkauf des Linksverteidigers in diesem Sommer sieht Rolfes nicht als Option: „Wir planen ihn zu 100 Prozent für die nächste Saison ein.“