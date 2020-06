Lampard schwärmt von Werner

Frank Lampard hat noch einmal deutlich gemacht, welchen Stellenwert die Verpflichtung von Timo Werner für ihn hat. „Er ist genau der Spieler mit genau dem Profil, nach dem wir geschaut haben“, wird Lampard auf der Homepage des FC Chelsea zitiert, „wir sind einfach nur glücklich, dass sich Timo für uns entschieden hat.“

53 Millionen Euro fließen dank einer Ausstiegsklausel aus London nach Leipzig. Lampard selbst steckte in den Transfer nach eigener Aussage viel Herzblut: „Wir haben daran gearbeitet so hart wir konnten. Ich selbst hatte Gespräche mit Timo, in denen er verstanden hat, was wir hier mit dem Klub vorhaben und wie wir spielen wollen.“