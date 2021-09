Lobeshymne auf RB-Einkauf: „Moriba kann Ära im Weltfußball prägen“

Als RB Leipzig am Dienstag die Verpflichtung von Ilaix Moriba bekanntgab, sprach der kaufmännische Leiter Florian Scholz stolz von einem „absoluten Ausnahmetalent“, das den Sachsen da ins Netz ging.

Nicht zu hochgegriffen, wenn es nach Francisco García Pimienta geht. Moribas Ex-Trainer und Förderer lobhudelt in der ‚Bild‘ sogar: „Ich traue Ilaix zu, eine Ära im Weltfußball zu prägen.“ Riesige Vorschusslorbeeren für den 18-Jährigen.

Talent früh sichtbar

Doch wer ist dieser Moriba? Mit sieben Jahren schon wechselte der Mittelfeldspieler in die Jugend des FC Barcelona „und jeder sah, dass er es in die Erste schaffen würde“, so García Pimienta, der Barças zweite Mannschaft trainiert.

Tatsächlich gelang Moriba dann in der vergangenen Saison der Sprung zu den Profis. 18 Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen) zeugen vom Vertrauen von Coach Ronald Koeman. Und dennoch erfolgte die Trennung.

16 Millionen plus Boni

Die Gründe hierfür sind viel beschrieben: Moriba war mit den wirtschaftlichen Aspekten des Barça-Angebots zur Verlängerung über 2022 hinaus nicht zufrieden. Und so entschied der Verein, sein Juwel zu verkaufen.

Stolze 16 Millionen Euro plus Boni überweist Leipzig nun für die Dienste des in Guinea geborenen spanischen Juniorennationalspielers, der den Kaderplatz von Kapitän Marcel Sabitzer (Wechsel zum FC Bayern) einnimmt.

Als Spielertyp wird Moriba aber weniger mit dem Österreicher, sondern eher mit Paul Pogba verglichen. „Ilaix ist schließlich nicht nur spielstark, sondern auch ein körperliches Wunder: Groß und kräftig, stark in den Zweikämpfen“, bestärkt García Pimienta den Vergleich mit dem französischen Weltmeister in Diensten von Manchester United.

„Ein Supertalent“

Der 47-Jährige präzisiert: „Ich sehe ihn am liebsten zentral, denn Ilaix versteht das Spiel so gut. Den Ball tragen, kurz oder lang spielen: Er spürt, welche die beste Lösung ist und positioniert sich deshalb fast immer richtig. Das ist die Qualität, die ihn zu einem Supertalent macht.“

Die Vorschusslorbeeren könnten kaum größer sein. Nun darf Moriba in der Bundesliga zeigen, was in ihm steckt. Seine erste Partie für RB könnte er am 11. September bestreiten. Gegner ist dann kein Geringerer als der FC Bayern mit Moribas Vorgänger Marcel Sabitzer.