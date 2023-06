Braga verlängert mit Castro

https://scbraga.pt/castro-renova-ate-2024/

Castro renova até 2024 - Sporting Clube de Braga

A SC Braga, SAD acertou com o jogador André Castro a extensão do contrato que o vincula a esta sociedade, o qual passa a ser válido até 2024. A caminho da 4ª temporada ao serviço do SC Braga, o médio de 35 anos, é um dos capitães de equipa e um dos elementos de referência […]