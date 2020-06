Sarenren Bazee: Endlich angekommen

Die Zufriedenheit bei Noah Sarenren Bazee dürfte nach dem gestrigen 1:1-Unentschieden des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln groß gewesen sein. Es war das erste Mal, dass der 23-Jährige für die Fuggerstädter in dieser Spielzeit über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Nach Sarenren Bazees bisherigem Saisonverlauf ist dies ein großer Meilenstein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufbauprogramm gegen den Teufelskreis

Im vergangenen Sommer wechselte der schnelle Flügelspieler mit großen Vorschusslorbeeren vom Absteiger Hannover 96 zum FCA. Neben großem Potenzial brachte Sarenren Bazee allerdings auch seine dicke Krankenakte mit. Die Hüfte, das Knie, das Schienbein, mal die Oberschenkelmuskulatur – der Offensivspieler wurde in Hannover immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen.

In Augsburg sollte damit Schluss sein. Die Fuggerstädter ließen Sarenren Bazee während der kompletten Hinrunde außen vor, damit er in Ruhe an seinem Körper arbeiten konnte. „Es war von Anfang an mit dem Verein besprochen, dass ich behutsam aufgebaut werde“, erklärte der Rechtsfuß zu Jahresbeginn im ‚kicker‘, „ich habe viel am Sprunggelenk gearbeitet, den ganzen Körper aufgebaut, den Rumpf stabilisiert. Ich hatte Zeit, um alles zu korrigieren.“

Am 18. Januar feierte Sarenren Bazee bei der 3:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund sein fünfminütiges Bundesliga-Debüt für den FCA. Wenige Tage zuvor prophezeite der mittlerweile entlassene Coach Martin Schmidt: „Er kann im Frühling eine Überraschung werden“. Doch so richtig zündete der schnelle Flügelspieler nicht, vor der Corona-Pause kamen lediglich neun Bundesligaminuten hinzu.

Neustart nach dem Restart

Für Sarenren Bazee war der Bundesliga-Neustart Mitte Mai der eigentliche Startschuss für die laufende Saison. Gleich im zweiten Spiel nach der Pause sorgte er mit seinem Treffer zum 2:0-Zwischenstand gegen den FC Schalke 04 für die Vorentscheidung beim 3:0-Sieg der Augsburger.

„Es war ein überragendes Gefühl. Ich war sehr glücklich, aber auch stolz auf die gute Leistung, die wir als Mannschaft auf dem Platz gezeigt haben. Das war ein perfekter Tag für mich“, resümierte er nach der Partie.

Das gestrige Spiel gegen den 1. FC Köln war der zweite Startelf-Einsatz hintereinander und bereits die fünfte Partie in Folge, in der Sarenren Bazee zum spielenden Personal zählte. Der Sommer-Neuzugang scheint in der Fuggerstadt endlich angekommen zu sein: „Ich fühle mich hier richtig wohl. Das Team hat mich toll aufgenommen und wir haben eine klasse Mannschaft.“