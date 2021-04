Ortega liebäugelt mit Bayern-Interesse

Stefan Ortega (28) kann sich so langsam einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen. Gegenüber der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitungen‘ sagte der Stammkeeper von Arminia Bielefeld, sollte ein Klub „der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde.“

„Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen? Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen“, wägt der 28-Jährige ab und betont vielsagend: „Am Ende hat man nur eine Karriere.“

Bis 2022 steht Ortega noch bei den Ostwestfalen unter Vertrag. Im März betonte der Rechtsfuß noch, dass er sich nach dieser Spielzeit „über alles Gedanken machen“ wolle. Dann ist auch geklärt, ob der langjährige Rückhalt der Arminia mit seinem Klub den Gang in die zweite Liga antreten muss – und Ortega womöglich die Entscheidung vereinfachen, seinen Ausbildungsklub zu verlassen.