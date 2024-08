Bayers Puerta: Drei Optionen – Entscheidung in Kürze

Die Zeit von Gustavo Puerta bei Bayer Leverkusen läuft in Kürze ab. Der kolumbianische Mittelfeldspieler hat nach FT-Informationen derzeit drei konkrete Angebote für einen Wechsel auf dem Tisch. Wohin es den 21-Jährigen letztlich zieht, wird bis Sonntag entschieden. Auch das mögliche Transfermodell ist noch nicht entschieden. Eine Leihe ist ebenso noch möglich wie ein dauerhafter Abschied aus Leverkusen.

Dass Bröndby laut ‚Tipsbladet‘ in der Favoritenrolle ist, kann FT nicht bestätigen. Die Kopenhagener zeigen zwar starkes Interesse, stellen derzeit aber nicht die realistischste Option für einen Transfer dar. Der dänischen Tageszeitung zufolge bietet Bröndby 3,5 Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Boni für einen festen Transfer. Die Spielerseite präferiert Stand heute allerdings den Wechsel zu einem anderen Verein, wie FT in Erfahrung bringen konnte.