Barça forciert Verlängerung mit Gavi

Der FC Barcelona diskutiert in den nächsten Tagen das Vertragsangebot für Gavi. Wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano vermeldet, ist der Barça-Vorstand überzeugt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Vereinbarung abgeschlossen ist. Zudem berichtet die ‚Sport‘, dass die Katalanen auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro im Vertrag verankern wollen.

Gavi gehört bei den Blaugrana zu den vielversprechenden Hoffnungsträgern für die Zukunft. Das Arbeitspapier des 17-Jährigen läuft im Sommer 2023 aus, weshalb die Katalanen frühzeitig für Klarheit sorgen wollen. In der laufenden Spielzeit stand der Mittelfeldmann wettbewerbsübergreifend 14 Mal für Barça auf dem Feld und debütierte im Oktober als jüngster spanischer Nationalspieler aller Zeiten.

