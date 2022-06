Fürth behält Itter

Greuther Fürth kann langfristig auf Luca Itter zählen. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, wird der Linksverteidiger fest vom SC Freiburg verpflichtet und bindet sich bis 2025 ans Kleeblatt.

Itter verbrachte schon die abgelaufene Saison auf Leihbasis in Fürth und sammelte 24 Einsätze in der Bundesliga. Nun wird der 23-Jährige seine Entwicklung in der zweiten Liga fortsetzen.