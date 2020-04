Stark schwärmt von Labbadia

Vizekapitän Niklas Stark ist schon nach kurzer Kennenlernphase von seinem neuen Trainer Bruno Labbadia begeistert. „Wir spüren seine Leidenschaft und Detailverliebtheit. Wir merken, dass unser Trainer einen konkreten Plan verfolgt. Dieser muss bei uns in Fleisch und Blut übergehen“, so Stark in einer Medienrunde via Skype.

Der 25-jährige Innenverteidiger nimmt seit vergangenem Donnerstag wieder am Training von Hertha BSC teil, nachdem er sich wegen Kontakt zu einer Corona-infizierten Person zum zweiten Mal in häusliche Quarantäne begeben musste. Labbadia ist in Berlin der vierte Cheftrainer der Saison, zuvor probierten bereits Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri ihr Glück beim Tabellen-13.