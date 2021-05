VfB: Heißeste Spur zu Müller

Beim VfB Stuttgart bereitet man sich auf den möglichen Abgang von Stammkeeper Gregor Kobel (23) vor. Den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ zufolge ist Florian Müller der Wunschkandidat, sollte Kobel die Schwaben tatsächlich verlassen. Der Schweizer wird als neue Nummer eins bei Borussia Dortmund gehandelt, soll rund 15 Millionen Euro Ablöse kosten.

Müller, ebenfalls 23 Jahre alt, war in der abgelaufenen Saison vom FSV Mainz 05 an den SC Freiburg verliehen. Bei den Badenern ersetzte er über weite Strecken der Saison den verletzten Mark Flekken. Ein Jahr vor seinem Vertragsende in Mainz könnte Müller nun dauerhaft bei einem anderen Verein anheuern.