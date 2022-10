Leipzig-Trio zurück im Training

Bei RB Leipzig haben gleich zwei Akteure ihr Trainingscomeback gefeiert. Wie die Leipziger mitteilen, hat Marcel Halstenberg (31) nach seinem grippalen Infekt die vollständige Einheit mit der Mannschaft absolviert. Am Samstag (15:30 Uhr) treffen die Roten Bullen auf Bayer Leverkusen, gut möglich, dass der Linksfuß da bereits wieder mitwirken kann.

Auch Lukas Klostermann stand heute wieder auf dem Rasen. Der 26-Jährige Verteidiger zog sich im August einen Riss des Syndesmosebandes zu und kommt daher in der laufenden Saison erst auf zwei Pflichtspiele. Allerdings wird RB erst nach der Weltmeisterschaft auf den DFB-Kicker zurückgreifen können. Konrad Laimer (25), der sich ebenfalls am Syndesmoseband verletzte, konnte eine Laufeinheit am Cottaweg absolvieren.