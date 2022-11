Juve-Juwel Iling: Spur in die Bundesliga?

Sommer 2020: Samuel Iling wechselt für schmale 130.000 Euro aus der U18 des FC Chelsea in die U19 von Juventus Turin. Schon damals sollen auch Bundesligisten dran gewesen sein. Der FC Bayern und Schalke 04 wurden gehandelt. Laut dem ‚Evening Standard‘ war auch Borussia Dortmund im Rennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Iling ging nach Italien, wo er nun kürzlich seine ersten Profieinsätze erhielt und sowohl gegen Benfica Lissabon (3:4) als auch gegen den FC Empoli (1:0) ein Tor vorbereitete. Den auslaufenden Vertrag des 19-jährigen Flügelstürmers will Juve nun schnell verlängern. Doch da kommen die alten Interessenten zurück ins Spiel.

Der ‚Evening Standard‘ schreibt, dass Bayern und der BVB erneut an Iling dran sind. Dazu haben offenbar auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt Interesse. Genauso wie Paris St. Germain und die AS Monaco. Den größten Markt findet der Engländer aber in der Premier League vor.

FT-Meinung