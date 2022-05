Top10: Die schnellsten Spieler der Bundesliga

Jeremiah St. Juste ist der schnellste Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Mit einer Endgeschwindigkeit von 36,63 km/h verweist der Mainzer Innenverteidiger Sheraldo Becker von Union Berlin auf Platz zwei. Den dritten Rang teilen sich Kevin Schade sowie Alphonso Davies, den wohl nicht wenige an der Spitze vermutet hätten.

Die Top Ten komplettieren Erling Haaland, Bryan Lasme, Jeremie Frimpong, Moussa Diaby, Lukas Klostermann und Emre Can. Bemerkenswert: Mit St. Juste, Davies, Frimpong, Klostermann und Can befinden sich fünf Defensivspieler in der Liste der schnellsten Sprinter.

Die schnellsten Spieler der Bundesliga