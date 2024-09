Eintracht: Schlägt jetzt Uzuns Stunde?

Eintracht Frankfurt hat einen guten Start in die neue Saison hingelegt. Auch Altmeister Mario Götze trug seinen Teil zu sechs Punkten aus den ersten drei Spielen sowie dem Weiterkommen im DFB-Pokal bei.

Im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach droht der 32-jährige Spielmacher aber auszufallen. Adduktorenprobleme und ein Infekt bremsen Götze aus. Zum möglichen Ersatz sagte Dino Toppmöller: „Wir haben mehrere Möglichkeiten. Am Ende entscheiden wir uns, ob wir vielleicht nicht auch noch mehr auf Speed setzen wollen oder doch mehr in den Zwischenräumen agieren.“

Toppmöller hat zahlreiche Optionen

Farès Chaïbi ist der Topkandidat für Rolle als halbrechter Zehner, auch Ansgar Knauff, Junior Dina Ebimbe und Mittelstürmer Igor Matanovic kommen infrage. Den größten Charme würde aber wohl eine andere Lösung versprühen: Can Uzun in der Götze-Rolle.

Zahlreiche Bundesligisten warben fast die gesamte vergangene Saison über um die Gunst des 18-Jährigen. Die Eintracht gewann das Rennen und zahlte elf Millionen Euro Ablöse an den 1. FC Nürnberg, für den Uzun in seiner Rookie-Saison 16 Zweitligatore schoss.

In Frankfurt wartet er aber nun nicht nur noch auf seinen ersten Treffer, sondern auch auf seine erste nennenswerte Einsatzzeit. Insgesamt nur 29 Minuten durfte Uzun bislang für die SGE ran.

Der Kritikpunkt bei Uzun

Woran das liegt? Zum einen natürlich an der hervorragend besetzten Offensive mit Hugo Ekitiké, Omar Marmoush und Götze. Zum anderen erklärte Toppmöller aber schon in der Vorbereitung: „Can ist ein unfassbar guter Spieler. Aber er muss halt noch lernen, den Ball im kritischen Bereich schneller zu spielen. Und das wird er auch lernen, dann wird er uns guttun.“ Gut möglich, dass er am Samstag gegen Gladbach dazu erstmal die Möglichkeit über einen längeren Zeitraum bekommt.