Milan: Ungewisse Hernández-Zukunft

Hinter der langfristigen Zukunft von Theo Hernández beim AC Mailand steht ein Fragezeichen. Laut ‚as‘ haben noch keine Vertragsverhandlungen zwischen den Rossoneri und dem Lager des 27-Jährigen stattgefunden. In der Vergangenheit wurde der Franzose mit dem FC Bayern, Paris St. Germain und einigen Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Sollte sich die Situation in der Lombardei nicht ändern, dürften diese Vereine wieder hellhörig werden.

Bei den Mailändern entwickelte sich Hernández seit seiner Ankunft 2019 zu einem der besten Linksverteidiger der Welt und ist seitdem aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Sein Vertrag läuft 2026 aus. In 224 Pflichtspielen verbuchte er für die Italiener 31 Tore und 41 Vorlagen.