Hannover leiht Diemers aus

Hannover 96 holt dringend benötigte Verstärkung für die Mittelfeldzentrale an Bord. Die Niedersachsen leihen Mark Diemers von Feyenoord Rotterdam bis zum Saisonende aus. Eine Kaufoption für den 28-jährigen Niederländer besitzt der Zweitligist nicht.

Diemers soll in Hannover die fehlende Breite im Mittelfeld auffangen. Nach dem Abgang von Genki Haraguchi im vergangenen Sommer verpasste es der Klub, einen ebenso spielstarken Nachfolger an Bord zu holen. „Mark fühlt sich im zentralen Mittelfeld als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Angriff am wohlsten. Er ist ein sehr aktiver Spieler, der viele Bälle fordert und es versteht, Situationen auf engem Raum gut aufzulösen“, sagt Sportchef Marcus Mann über den Neuzugang.